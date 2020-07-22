В Крыму разрабатывают закон о яхтинге

ЯЛТА, 22 июля. /ТАСС/. Комитет по туризму, курортам и спорту Государственного совета Республики Крым приступил к разработке законопроекта о яхтинге, в регионе планируется построить 15 яхтенных марин, сообщил в среду журналистам председатель комитета Алексей Черняк.

"Наш комитет по туризму Госсовета Крыма приступил к разработке законопроекта о яхтинге, это очень перспективное направление развития туризма, в том числе и внутреннего в Российской Федерации. В Крыму, в частности, планируется построить 15 яхтенных стоянок", - сказал он, добавив, что закон будет принят Госсоветом республики до конца 2020 года.

По его словам, на основе крымского закона могут быть приняты региональные законы и в других субъектах РФ. "Есть интерес у коллег из Краснодарского края, Калининграда, Санкт-Петербурга, Севастополя и других. Региональные законы могут стать основой для федерального закона, который необходим в России", - сообщил Черняк.

Он отметил, что яхтинг-туризм важен для развития внутреннего туризма. "По нашим данным, в среднем российские владельцы яхт платят за стоянки за рубежом около 200 млн евро в год. Почему? Потому что у нас пока нет таких возможностей и столько стоянок, как за рубежом, нет и профессионально подготовленных экипажей", - сказал он.

Председатель комитета сообщил, что по строительству яхтенных марин есть потенциальные инвесторы. "В республике нет профессиональных марин, есть около сотни причалов в портах и все. Поэтому необходимо создавать инфраструктуру с нуля, проекты по строительству есть, инвесторы есть", - сообщил Черняк.

В 2015 году президент РФ Владимир Путин дал поручение о поддержке и развитии яхтинга и морского туризма на Крымском полуострове. С этой целью в регионе создан экспертный совет по развитию яхтинга, в который, кроме чиновников, вошли члены федерации парусного спорта. Ранее сообщалось, что федерация парусного спорта региона разработает программу развития парусного и яхтенного туризма, которая предполагает строительство до 2021 года инфраструктурных объектов общей стоимостью $100 млн.