Никитин: проекты "Яндекс" станут доступны жителям небольших городов Новгородской области

ТАСС, 22 июля. Проекты "Яндекс.Транспорт" и "Яндекс.Лицей" будут реализовывать не только в столице региона, но и в небольших городах Новгородской области. Так, проект "Яндекс.Лицей" внедрят еще в двух городах - Боровичах и Старой Руссе, сообщил ТАСС в среду губернатор Андрей Никитин после выступления на форуме "Территория смыслов".

Новгородская область и компания "Яндекс" подписали соглашение о сотрудничестве в сферах развития информационно-коммуникационных технологий, реализации образовательных и социально значимых проектов на территории региона 14 июля. На данный момент в Великом Новгороде уже запущены проекты "Яндекс.Лицей" и "Яндекс.Транспорт".

"Регион будет стремиться к тому, чтобы эти продукты были доступны не только жителям Великого Новгорода. "Яндекс.Транспорт" не только в крупных городах, но и между поселками. <...> "Яндекс.Лицей" - это проект, который реализуется в городах от 100 тыс. [населения] (в Новгородской области только один такой город - Великий Новгород), мы договорились о том, что в Боровичах и Старой Руссе тоже будут школы, которые войдут в проект "Яндекс.Лицей", - сказал Никитин.

Кроме того, по словам Никитина, новые проекты коснутся и туристической сферы региона. По информации пресс-службы правительства Новгородской области, в рамках подписанного соглашения регион и компания "Яндекс" также смогут реализовать несколько социально значимых проектов, в том числе для помощи пожилым людям и инвалидам.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступят Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".