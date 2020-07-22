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Пандемия коронавируса нового типа
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Более 15 млн человек в мире заразились коронавирусом

Из них 617 832 умерли
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© AP Photo/Andre Penner

ТАСС, 22 июля. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в среду 15 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По информации организации, коронавирусом заразились 15 000 424 человека, из них 617 832 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 915 780) приходятся на США, далее следуют Бразилия (2 159 654) и Индия (1 193 078).

Россия занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 789 190 случаев заражения, выздоровели 572 053 человека, умерли 12 745.

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Пандемия коронавируса нового типа
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