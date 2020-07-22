Количество участников форума "Машук" от Карачаево-Черкесии возросло на 20% в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 22 июля. /ТАСС/. Число участников Северо-Кавказского молодежного онлайн-форума "Машук-2020" от Карачаево-Черкесии составит 360 человек, в 2019 году регион представили 300 участников. Об этом в среду написал глава республики Рашид Темрезов в своем Instagram-аккаунте.

"Завершился прием заявок на Северо-Кавказский форум "Машук". Несмотря на то, что форум пройдет в онлайн-режиме, организаторы отмечают рекордное количество поданных заявок. Очень активными оказались и ребята из Карачаево-Черкесии, которые подали 360 заявок. Это еще раз подтверждает то, какие у нас активные и инициативные молодые люди", - написал он.

Темрезов также добавил, что большинство проектов являются социально ориентированными. "В прошлом году в рамках форума "Машук" грантовую поддержку получил 41 проект представителей Карачаево-Черкесии на общую сумму 13 140 000 рублей. Внимательно ознакомился со всеми проектами. Они затрагивают разные сферы жизни, но схожи в одном: все проекты социально ориентированы и призваны сделать окружающую жизнь лучше и комфортнее", - отметил руководитель региона.

Ранее в Министерстве туризма, курортов и молодежной политики КЧР ТАСС сообщили, что в 2019 году республику представили 300 участников, они подготовили более 200 проектов на соискание грантов.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа.