Национальный Дельфийский совет разместит свою цифровую платформу во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 22 июля. /ТАСС/. Национальный Дельфийский совет и администрация Владимирской области подписали соглашение о сотрудничестве, на основании которого планируется совместная работа по развитию цифровой системы для проведения Дельфийских игр. Об этом сообщил журналистам директор исполкома национального Дельфийского совета России Артемий Понявин.

"До сегодняшнего момента это было управление организационными процессами ( в цифровом формате - прим. ТАСС) - жеребьевка, проведение номинаций, заселение и так далее. Несколько лет назад мы начали пробовать привносить процесс цифровизации в проведение самих соревнований. <…> Мы нашли формат, который позволяет создать эффект присутствия, но вместе с тем дать жюри возможность оценивать на высоком уровне, <...> сами участники Дельфийских игр в этом формате могут чувствовать себя достойно - они <...> не где-то в стороне от события, а участвуют в нем. Эти все наработки мы и хотим совместно с Владимирской областью положить в основу этой системы", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в администрации Владимирской области, речь идет о разработке и создании инфраструктуры для обслуживания системы, а также об организации центра обработки данных российских организаторов Дельфийских игр на территории региона.

"То, о чем мы говорим сейчас, - это, по сути, перевод настоящих соревнований в онлайн-формат. <…> Эта площадка сможет дать очень многое для образования, для воспитания, для выявления талантов", - добавил Артемий Понявин.

Дельфийские игры - соревнования молодых деятелей искусства по 49 номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и. т.д). Считается, что Дельфийские игры родились в 582 году до н.э. в Греции. Вместе с Олимпийскими играми они были запрещены более 1 600 лет назад и возрождены лишь в начале XX века.