Минкомсвязь обновила график вывозных авиарейсов до 2 августа

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов на период до 2 августа. Он опубликован в созданном министерством Telegram-канале для вывоза россиян из-за рубежа.

Всего, по данным министерства, запланировано 32 рейса. В частности, 23 июля состоятся рейсы Ош - Москва и Бишкек- Новосибирск. На следующий день, 24 июля, запланированы рейсы Сеул - Москва, Аликанте - Москва, Душанбе - Москва, Монастир - Москва.

25 июля будут выполнены рейсы Дубай - Москва, Ницца - Москва, Сеул - Владивосток, Душанбе - Жуковский, Ош - Новосибирск, Манила - Владивосток, Лондон - Москва.

26 июля состоятся рейсы Ереван - Жуковский, Ереван - Ростов-на-Дону, Бишкек - Москва, Тиват - Москва, Нью-Йорк - Москва, а на следующий день, 27 июля, рейс Ереван - Калуга.

На 28 июля намечены рейсы Тель-Авив - Москва и Франкфурт-на-Майне - Москва. 29 июля планируется выполнить рейс Ларнака - Москва. 30 июля запланированы рейсы Душанбе - Москва, Тегеран - Москва, Рим - Москва, Кишинев - Москва и Ереван- Минеральные Воды. На следующий день, 31 июля рейс Аликанте - Москва. 1 августа состоятся вывозные рейсы Ницца - Москва, Ош - Новосибирск и Сеул - Владивосток. А на 2 августа запланирован рейс Токио - Владивосток.

Из-за пандемии Россия с 27 марта закрыла международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.