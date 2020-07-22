Иностранцы могут въехать в Крым без справки об отсутствии коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Граждане других государств могут въехать на территорию Республики Крым без справки о том, что они не заражены коронавирусной инфекцией, однако им обязательно нужно будет пройти тестирование в течение трех суток, сообщается в опубликованном указе главы региона Сергея Аксенова.

"[Обязать] иностранных граждан и лиц без гражданства в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, о прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней после прибытия на территорию Республики Крым на базе лабораторий, допущенных к проведению исследований", - говорится в документе.

Уточняется, что прислать справку в региональное управление Роспотребнадзора необходимо в течение суток после ее получения. Обязательно должны пройти тестирование и отчитаться о результатах и граждане России, въехавшие в регион из-за рубежа, отмечается в документе. Кроме того, для россиян, прибывающих в страну специальными вывозными рейсами, и иностранцев, нанятых на работу в России, сохраняются требования об обязательной двухнедельной изоляции.

Ранее сообщалось, что через пункты пропуска на севере Крыма на полуостров, в частности, ежегодно прибывают тысячи туристов с Украины.