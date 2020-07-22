Более 50 спортивных объектов построено в Кабардино-Балкарии с начала реализации нацпроекта

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Свыше 50 новых спортивных объектов появилось в населенных пунктах Кабардино-Балкарии (КБР) с начала реализации проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Об этом сообщил в среду глава региона Казбек Коков.

"В рамках реализации национального проекта, если считать прошлый год, уже будет создано [в Кабардино-Балкарии] более 50 новых спортивных объектов, будь то физкультурно-оздоровительные комплексы, будь то плоскостные сооружения, спортплощадки, спортивные залы. По линии образования за три года отремонтировано 60 школьных спортивных залов, это все, конечно же, вклад в здоровье наших людей, и мы должны очень активно в эту работу включиться", - сказал Коков в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов городских округов.

Он также отметил, что к 2030 году процент жителей республики, регулярно занимающихся физической культурой, должен достигнуть 70. "Президент страны буквально несколько дней назад обозначил национальные приоритеты, национальные цели, которые мы должны реализовать до 2030 года, и на первом месте стоит сохранение населения, здоровья и благополучия людей", - подчеркнул он.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.