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Ураган "Дуглас" сформировался в восточной части Тихого океана

Он движется на запад со скоростью 6,6 м/c

ТАСС, 22 июля. Ураган "Дуглас" сформировался в Тихом океане, свидетельствуют данные, опубликованные в среду Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида).

"Дуглас" снова усилился и стал первым ураганом в сезоне 2020 года в восточной части Тихого океана", - говорится в сообщении центра.

В настоящее время ураган находится в 2,4 тыс. км к юго-западу от мексиканского штата Нижняя Калифорния. Максимальная скорость ветра достигает 33,3 м/с. "Дуглас" движется на запад со скоростью 6,6 м/c. Ожидается, что ураган продолжит движение в течение ближайших дней. В пятницу он может начать ослабевать.

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