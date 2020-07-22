В КБР открылся спортцентр с бассейном, который строили почти 10 лет

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Спортивно-оздоровительный центр с бассейном общей площадью более 5,5 тыс. кв. м, строившийся почти 10 лет, открыли в городе Прохладном Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Столь масштабного спортивного объекта в районе нет, сообщил в среду глава региона Казбек Коков во время церемонии открытия.

"Это, действительно, долгожданное событие, важное не только для Прохладного, для всей республики. Уверен, здесь будет проходить не одно соревнование республиканского и межрегионального масштаба. В центре вырастут молодые таланты, которые пополнят ряды чемпионов. А самое главное - молодое поколение, жители Прохладного будут развивать и поддерживать свое здоровье", - сказал Коков.

Как пояснили ТАСС в администрации главы республики, спортивно-оздоровительный центр "Олимп" был заложен в 2010 году в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы". С 2013 по 2014 год в связи с отсутствием финансирования строительство было приостановлено. "В 2015 году из федерального бюджета было выделено 60 млн рублей, в 2016-2018 годах финансирование по объекту не осуществлялось в связи с отсутствием средств в республиканском бюджете КБР", - отметили в администрации.

За счет выделенных из республиканского бюджета в 2019 году более 50 млн рублей строительство все же удалось завершить, но с открытием пришлось повременить из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Всего в объект вложено 60 млн рублей из федерального бюджета и 75,3 млн рублей из республиканского бюджета.

Спортивно-оздоровительный центр "Олимп" полностью готов к началу эксплуатации и приему первых посетителей. Среди помещений спортцентра, общая площадь которых превышает 5,5 тыс. кв. м, есть залы для борьбы, бокса, аэробики, спортивных игр, тренажерный зал, бассейн, трибуны для зрителей, рассчитанные на 400 посадочных мест.