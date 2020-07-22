В Петербурге прошла тренировка салюта ко Дню ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Тренировка салюта, посвященного Дню ВМФ, прошла в среду в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Сегодня в Петербурге состоялась тренировка салютного дивизиона Михайловской военной артиллерийской академии, в ходе которой расчеты артиллерийских орудий Д-44 отработали ритуал праздничного артиллерийского салюта, посвященного Дню ВМФ, который состоится на большом пляже Петропавловской крепости 26 июля", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что в ходе салюта артиллеристы произведут 30 залпов в течение 10 минут. Номера расчетов орудий в среду отработали синхронность действий при зарядке залпов и производстве выстрелов.

В праздничном артиллерийском салюте примут участие курсанты Михайловской военной артиллерийской академии.

Главный военно-морской парад состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ. В этом году по требованиям Роспотребнадзора число его зрителей будет ограничено. К участию в параде планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4 тыс. военнослужащих. По случаю Дня ВМФ также предусматривается провести военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе.