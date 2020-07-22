Врио главы Архангельской области рассказал, что привлечет молодежь на север

ТАСС, 22 июля. Мотивировать молодежь оставаться в северных регионах помогут перспектива реализовать свои профессиональные навыки и благоприятная городская среда. Об этом врио главы Архангельской области Александр Цыбульский заявил в среду на встрече с участниками форума "Территория смыслов".

"Наша задача - мотивировать молодежь на жизнь и работу в своем регионе, и сейчас мы этим активно занимаемся. И тут есть два направления: показать молодежи перспективу применения своих профессиональных навыков и создать условия для качественной реализации себя вне работы и дома, благоустраивать качественную городскую среду", - сказал Цыбульский.

Он отметил, что важно выстроить систему образования таким образом, чтобы наладить контакт между студентом и потенциальным работодателем. "Я бы не ставил задачей оставить 100% всех обязательно у себя в регионе. Несмотря на то, что в регионе есть САФУ [Северный Арктический федеральный университет], у которого есть все основания в ближайшее время стать одним из базовых в западной части Арктики, студенты все равно уезжают в другие города, и это неплохо. Я не против того, чтобы люди ездили учиться за границу и привозили знания оттуда. Самое важное, чтобы они возвращались", - пояснил Цыбульский.

По его мнению, выпускники вузов будут возвращаться туда, где им комфортно жить. "Для молодых людей важно качественно проводить свободное время. Мы понимаем, что сегодня планка городской среды, качественного окружения, она довольно высока для всех нас. И в этом смысле нам важно создавать концепцию "третьего места" [дом, работа и третье место, где молодежь может реализовываться]. Этого сильно не хватает в тех регионах, где нет городов-миллионников. Это второе направление, которое может нашу молодежь задерживать в тех регионах, где они родились или получили образование", - добавил врио главы региона.

Пример развития территории

Цыбульский привел пример проекта, который в России реализуется, возможно, впервые, когда владелец крупного бизнеса создает не только производственную инфраструктуру, но и социальную сферу для сотрудников. "Это Устьянский район на юге области. Там есть крупный лесопромышленный бизнес, владелец его оттуда родом, и большая часть его активов находится в Устьянском районе. Он по сути формирует новую концепцию освоения сельских территорий", - рассказал Цыбульский.

В районе на частные деньги строится дом культуры мирового уровня, школа с двумя бассейнами, построены ресторан, парк, ледовый дворец, поликлиника, также планируется выделять участки земли и деньги на строительство домов для сотрудников. "Он говорит: я потенциальный работодатель для 5-6 тыс. человек, большая часть из них приежает работать вахтой со всей России, мне надо создать такие условия, чтобы я мог привлечь к себе лучших людей со всей страны, проведя отбор, и чтобы лучшие люди работали здесь, оставались здесь жить", - сказал он.

По словам Цыбульского, это один из вариантов подхода к развитию территорий. "Подход сложный, он даже авантюрный, мне как губернатору он нравится, потому что это хорошая история, тем более за частные деньги, но я понимаю риски. А если он сработает, это и есть тот подход, который надо применять, обозначить центры в регионе, которые можно развивать", - добавил он, уточнив, что это сложный вопрос и надо смотреть, как такие точки роста повлияют на другие территории региона.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".