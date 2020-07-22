ООН в связи нападением на группу Первого канала призвала к соблюдению прав журналистов

ООН, 22 июля. /ТАСС/. ООН призвала расследовать случай нападения на российских журналистов в американском Портленде. Об этом сообщил в среду официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать нападение на съемочную группу Первого канала.

"Мы не располагаем деталями инцидента, но журналисты повсюду должны иметь возможность выполнять свою работу без угрозы насилия, будь то со стороны сил правопорядка или протестующих, - сказал он. - Каждый случай нападения на журналистов должен быть расследован".

В пресс-службе телеканала сообщили, что группа Юлии Ольховской оказалась на пути у людей в камуфляже, которые выбежали из зала суда, когда обстановка на улице накалилась. В результате была разбита камера, а сами журналисты получили ушибы и царапины.

В Портленде продолжаются акции протеста после смерти Джорджа Флойда в конце мая в Миннеаполисе. При разгоне участников беспорядков на прошлой неделе были задействованы вооруженные сотрудники федеральных силовых ведомств. Это решение было раскритиковано представителями Демократической партии. Губернатор штата Орегон Кейт Браун, представляющая демократов, потребовала от президента США Дональда Трампа вывести подразделения федеральных правоохранительных органов из города и прекратить задержания участников акций протеста.