Более 100 тыс. американцев готовы испытать на себе потенциальные вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек выразили готовность принять участие в клинических испытаниях потенциальных вакцин от коронавируса нового типа в США.

Об этом директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил в среду во время онлайн-семинара некоммерческой организации TB Alliance, занимающейся разработкой доступных широким слоям населения средств лечения туберкулеза.

"Значительно более 10 тыс. человек вызвались стать добровольцами", - информировал главный инфекционист страны. "Я считаю, что нам удастся набрать достаточное количество добровольцев. В первой фазе испытаний участвуют 30 тыс. человек", - добавил Фаучи.

По его словам, клинические испытания потенциальных вакцин в США рассчитаны более чем на одну фазу. Поэтому для завершения испытаний потребуются "многие десятки тысяч добровольцев".