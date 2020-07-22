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Правозащитники в США изучают обстоятельства нападения в Портленде на журналистов из России

Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что съемочная группа телеканала пострадала в результате нападения "людей в камуфляже" в Портленде, где продолжаются акции протеста после смерти Джорджа Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Комитет защиты журналистов США изучает обстоятельства, связанные с агрессивными действиями в отношении российской съемочной группы Первого канала, которая работала в Портленде (штат Орегон). Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в среду в штаб-квартире этой нью-йоркской общественной организации.

"Коллеги в настоящее время расследуют этот инцидент, - сообщили в пресс-службе комитета. - В случае, если мы решим опубликовать заявление, мы обязательно вас об этом проинформируем".

Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что съемочная группа телеканала пострадала в результате нападения "людей в камуфляже" в американском Портленде, где продолжаются акции протеста после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая в Миннеаполисе.

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