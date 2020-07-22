Мосгордума объявила перерыв в работе до сентября

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Московская городская дума завершила весеннюю сессию и ушла на летние каникулы. Об этом сообщил в среду в ходе заседания столичного парламента председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Закрываем последнее заседание перед летним перерывом в Московской городской думе", - сказал Шапошников.

Эта сессия стала второй для седьмого созыва Мосгордумы. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мосгордумы, столичный парламент планирует начать осеннюю сессию ориентировочно 10 сентября.

"Сегодня мы завершили весеннюю сессию - провели заключительное перед летним перерывом заседание столичного парламента. Безусловно, как и для всего мира, этот период стал непростым для нас, эпидемия коронавирусной инфекции внесла существенные коррективы в работу Мосгордумы. С введением в Москве режима повышенной готовности в общей сложности почти 80% сотрудников аппарата столичного парламента были переведены на удаленную форму работы, так как приоритетным для нас было сохранение здоровья и жизни людей", - сказал журналистам Шапошников.

По его словам, технически дума давно и успешно использует возможности дистанционного формата, поскольку многие депутаты работают на неосвобожденной основе, удаленная работа с документами, обращениями граждан и справочными ресурсами думы - привычный формат. Кроме того, в период борьбы с коронавирусной инфекцией, депутатские приемы граждан были переведены в онлайн-формат - с использованием телекоммуникационных средств, исключающих личные контакты.

"Чтобы в условиях пандемии сохранить работоспособность высшего законодательного органа столицы, парламентариями было принято своевременное и, на мой взгляд, единственно возможное решение по проведению заседаний Мосгордумы в дистанционном формате. Эти меры позволили ни на один день не останавливать живой диалог с москвичами, принимать активное участие в законотворческой работе и в сжатые сроки сформировать правовую базу, направленную на выполнение обязательств города перед москвичами", - заключил Шапошников.

Выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября 2019 года в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. После принятия присяги депутаты Мосгордумы седьмого созыва зарегистрировали четыре фракции и одно депутатское объединение. Фракция "Справедливая Россия" в седьмом созыве Мосгордумы насчитывает троих депутатов; во фракцию "Единая Россия" вошли 19 депутатов, в постоянном депутатском объединении "Моя Москва" - пять человек, фракция КПРФ в новом созыве Мосгордумы насчитывает 13 человек. Также в столичном парламенте вновь создали фракцию партии "Яблоко", в ее состав вошли четыре депутата.