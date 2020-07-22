В СПЧ рассказали о помощи иностранцам с детьми, рожденными в России от суррогатных матерей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) помогает родителям-иностранцам, воспользовавшимся суррогатным материнством в России, воссоединится со своими детьми в условиях ограничений на перемещения между странами из-за коронавируса. Об этом в среду сообщила журналистам заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора.

В Совет по правам человека поступили обращения через доверенных лиц родителей-иностранцев, которые воспользовались суррогатным материнством в РФ и сейчас из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, не могут воссоединиться со своими детьми, рассказала она. Родители двух детей по видеосвязи сообщили журналистам, что один ребенок уже родился, о нем сейчас заботится агентство по суррогатному материнству, а другой только должен родиться. На пресс-конференции продемонстрировали несколько видеозаписей от родителей, которые не могут забрать своих детей, рожденных от суррогатных матерей, но при этом они хотят сохранить конфиденциальность.

"Мы этим вопросом занимаемся, чтобы восстановить семьи, помочь родителям увидеть своих малышек, взять их на руки и выполнять свои родительские обязанности по отношению к этим деткам", - сказала Киркора.

По ее словам, проблема в том, что нет тестов, которые подтверждали бы родство иностранцев с детьми. "Родители готовы на подтверждение своего физического родства с ребенком, который находится на территории РФ, но является их биологическим ребенком. Наша задача максимально быстро помочь с организацией процесса тестирования, с организацией физической возможности воссоединения семьи. Это виза, это въезд, это, возможно, борт. Очень много нюансов, которые хотелось бы максимально быстро осуществить. Очень многие должностные лица работают в этом направлении уже длительное время, и, надеюсь, мы скоро сможем уже говорить о воссоединении семей", - сказала Киркора.

Отвечая на вопрос журналистов о ситуации с детьми, найденными в конце июня в квартире дома на Аргуновской улице в Москве, Киркора отметила, что "дети не могут быть вещественными доказательствами по уголовному делу", в любом случае важно установить генетическое родство с родителями и ускорить процедуры воссоединения семьи.

Она также высказала мнение, что законодательство РФ нужно дополнять с учетом транснациональных ситуаций, которые возникают по суррогатному материнству. "Но не запрещать, не лишать бездетных родителей счастья материнства, полной семьи со своими биологическим детьми", - сказала зампредседателя СПЧ.

Дело о торговле детьми

Басманный суд Москвы ранее арестовал семерых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще одному избран домашний арест. Основной фигурант объявлен в федеральный розыск, он находится в Праге и готов приехать в Россию после возобновления международного авиасообщения. Среди арестованных, кроме врачей-акушеров, гинекологов и урологов, есть переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству.

Первое уголовное дело было возбуждено в январе 2020 года следственным отделом по городу Одинцову ГСУ СК России по Московской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и пунктам "б", "г", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Оно было возбуждено по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в конце июня в квартире дома на Аргуновской улице в Москве были найдены пятеро младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. Следственными органами также было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в этой квартире, где нашли брошенных младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, найденные младенцы оказались детьми суррогатных матерей, выношенными для граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.