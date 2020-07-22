Следователь Миниахметов, которого подозревали в получении взятки, уволился из СК

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Руслан Миниахметов, в отношении которого было отменено уголовное дело о получении взятки, уволился из Следственного комитета. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Константин Трапаидзе.

Ранее об отставке Миниахметова со ссылкой на источник написала газета "Коммерсантъ". "Миниахметов действительно уволился из Следственного комитета по собственному желанию", - сказал он.

Трапаидзе также сообщил, что ему неизвестно, ответил ли генеральный прокурор на жалобу председателя Следственного комитета РФ на отмену постановления о возбуждении дела в отношении Миниахметова. "Никаких следственных и процессуальных действий с Миниахметовым не проводится. На сегодняшний день вопрос с уголовным делом исчерпан", - сказал адвокат.

4 июля СК объявил о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в особо крупном размере"). В тот же день замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Миниахметова. На это председатель СК обжаловал это решение генеральному прокурору Игорю Краснову. В Следственном комитете считают, что для возбуждения дела в отношении следователя имеется достаточно оснований.

При этом адвокат Трапаидзе сообщил ТАСС, что следствие пыталось вменить Миниахметову два эпизода взятки только на показаниях лица, осужденного почти четыре года назад, который утверждал, что у него требовали деньги, в том числе за изменение меры пресечения. Адвокат утверждает, что, кроме этих показаний, в деле не было никаких доказательств.

Миниахметов расследовал в том числе уголовные дела в отношении генерал-лейтенанта ФСКН Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонов, бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова по обвинению в коррупции, в отношении Алексея Навального - дело "Кировлеса" и дело "Ив Роше". Из последних уголовных дел - это расследование дела хищений бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве.