Архитектор сообщил, что на восстановление собора в Нанте уйдет около трех лет

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Восстановление собора Святых Петра и Павла в Нанте, пострадавшего в результате сильного пожара 18 июля, займет в общей сложности около трех лет. Об этом сообщил в среду главный архитектор памятников архитектуры Паскаль Прюне.

"Реконструкция займет в общей сложности около трех лет", - сказал он. При этом Прюне отметил, что пока преждевременно говорить о том, какая сумма понадобится для проведения реставрационных работ. "Сейчас еще очень рано говорить об этом. Для начала необходимо оценить весь ущерб", - сказал Прюне.

Он отметил, что западный фасад собора, в районе которого началось возгорание, был сильно поврежден. В настоящий момент эксперты Регионального управления по делам культуры пытаются выяснить, возможно ли воссоздать витражи XVI века, которые располагались в этой части собора и были разрушены в результате пожара. "Мы нашли фрагменты этих витражей, сейчас проводятся исследования", - сказал Прюне. Он подчеркнул, что "с западного фасада было когда-то начато строительство собора Нанта, поэтому эта часть памятника представляет особую ценность".

В настоящий момент на месте пожара работает группа экспертов, которая должна определить общее состояние исторического здания. На западном фасаде уже обнаружены несколько трещин, которые сейчас изучаются специалистами. Кроме этого, эксперты пытаются определить степень загрязнения свинцом, которое могло произойти во время пожара. Результаты этих исследований должны быть обнародованы в ближайшее время.