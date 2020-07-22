Вандалы повредили памятник "Полуторка" на Дороге жизни в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Неизвестные вандалы повредили самый отдаленный от Петербурга памятник "Дороге жизни" - сохранившийся экземпляр грузового автомобиля "ЗИС-5" ("Полуторка") в поселке Подборовье Ленинградской области, сообщил в среду ТАСС директор музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" Юрий Щеглов.

"Прошедшей ночью группа вандалов разбила стекла музейного автомобиля, помяла крышу и двери. Сейчас мы ожидаем оперативную группу полиции. После того, как МВД даст разрешение, мы начнем восстановление "Полуторки", - сообщил директор музея.

Щеглов рассказал, что экземпляр ЗИС-5 в Подборовье, произведенный во время Великой Отечественной Войны, был установлен на постаменте в качестве памятника в 1968 году. Его ценность состоит в том, что это не макет автомобиля, а машина, действительно работавшая в период блокады Ленинграда.

К 75-летию Победы в Подборовье провели работы по ремонту и благоустройству мемориала.

"Дорога жизни" - название, которое дали ленинградцы ледовой трассе через Ладожское озеро, начавшей работу 22 ноября 1941 года. Она действовала две зимы и была единственной военно-стратегической линией коммуникации блокадного Ленинграда. За весь период действия Дороги жизни по ней перевезли более 16 млн различных грузов, в том числе военного назначения, и эвакуировали более 1 млн человек. Деревня Кобона, расположенная на восточной части берега Ладожского озера, во время блокады Ленинграда была важнейшим пунктом эвакуации населения, через который проходила Дорога Жизни.