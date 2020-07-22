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СЖР считает необходимым обратиться в суд из-за нападения на журналистов Первого канала

При этом в союзе отметили, что в США сейчас в целом происходит большое количество нарушений прав человека

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев считает, что необходимо подавать иск в суд в связи с нападением на корреспондентов Первого канала в американском Портленде.

"В любом случае в суд надо подавать. Я думаю, что Первый канал будет это делать. А мы готовы коллегам с Первого канала оказать в этом смысле юридическую помощь", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" в среду.

При этом Соловьев подчеркнул, что в США сейчас идет "почти революция", происходит большое количество нарушений прав человека. "Вряд ли сейчас можно надеяться на какую-то компенсацию, на какое-то наказание тех, кто напал на журналистов", - добавил он.

Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что съемочная группа телеканала пострадала в результате нападения "людей в камуфляже" в американском Портленде, где продолжаются акции протеста после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая в Миннеаполисе.

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