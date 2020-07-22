Врачи в Тверской области спасли пациентку с полным поражением легких из-за коронавируса

ТАСС, 22 июля. Врачи Тверской областной больницы спасли пациентку с коронавирусной инфекцией со 100-процентным поражением легких с помощью методики экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Благодаря врачам областной клинической больницы спасена пациентка с коронавирусной инфекцией. У женщины была выявлена тяжелая пневмония, полное поражение легких и тяжелая дыхательная недостаточность. Она 14 суток была подключена к системе жизнеобеспечения (к аппарату, который насыщает кровь кислородом, ЭКМО - экстракорпоральная мембранная оксигенация). Сейчас женщина идет на поправку и уже начала самостоятельно ходить", - говорится в сообщении.

Ранее пациентов, которым требовалось ЭКМО, переводили в федеральные медицинские учреждения Москвы или Санкт-Петербурга. Весной 2020 года аппарат был приобретен на средства, выделенные для борьбы с коронавирусной инфекцией. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что тверские медики прошли обучение работе на нем.

"Спасение этой пациентки - это огромная работа целой команды специалистов: реаниматологов, пульмонологов, эндоскопистов. Отдельное спасибо я хотел бы сказать среднему и младшему медицинскому персоналу, которые обеспечивали уход за тяжелой пациенткой на высочайшем уровне. Если бы не они, то говорить о благоприятном исходе в лечении не пришлось бы. Только за счет командной работы удается спасать подобных пациентов", - цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Тверской области руководителя службы анестезиологии и реанимации областной клинической больницы Максима Петрушина.

Методику экстракорпоральной мембранной оксигенации применяют при вирусных пневмониях, отравлении продуктами горения, тяжелой сердечной недостаточности, при пересадке сердца и легких. Специальный насос прибора берет на себя работу сердца по перекачиванию крови, а мембранный оксигенатор выполняет газообмен легких. Аппарат ЭКМО позволяет поддерживать жизнедеятельность человека в течение нескольких недель.

К 22 июля в Тверской области выявлено 4 338 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них, по данным регионального оперативного штаба, выздоровели 3 749 человек, умерли 112.