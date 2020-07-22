Росатомфлот впервые провел морскую буксировку в Мурманск буровой установки из Обской губы

МУРМАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Ледокольный буксир "Юрибей" ФГУА "Атомфлот" впервые выполнил морскую операцию по буксировке самоподъемной плавучей буровой платформы в порт Мурманска из Обской губы Карского моря. Об этом в среду сообщает пресс-служба ФГУП "Атомфлот".

"22 июля в порту Мурманск ледокольный буксир "Юрибей" ФГУП "Атомфлот" завершил морскую буксировку самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) "Амазон", принадлежащей ООО "Газпром флот". Впервые судно портового флота Росатомфлота принимало участие в подобной операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что буксировка началась 7 июля в порту Ямбург, расположенном в Обской губе Карского моря.

"Штаб морских операций предоставлял все виды гидрометеорологической и навигационной информации капитану буксира. Несмотря на то, что экипаж судна впервые обеспечивал буксировку буровой установки, работа выполнена без нареканий. Профессиональные компетенции наших моряков подтверждены успешным опытом работы в Арктике", - приводятся в сообщении слова директора по судоходству ФГУП "Атомфлот" Леонида Ирлицы.

По информации "Атомфлота", в буксировочной операции также принял участие буксир "Плутон". Суммарная дистанция буксировки составила 1 325 морских миль, средняя скорость - 4,8 узла.

Самоподъемная плавучая буровая установка "Амазон" была построена в 1982 году в Норвегии. Ее длина составляет 50 метров, а ширина - 37 метров, вес - 6,5 тыс. тонн. Нефтяную платформу обслуживает экипаж в 68 человек.