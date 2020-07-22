Москалькова обратилась к комиссару ООН по правам человека в защиту журналистов из РФ в США

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и президенту Международной ассоциации журналистов Юнесу Мджахеду в защиту прав представителей российских СМИ Вячеслава Архипова и Юлии Ольховской, которые подверглись нападению со стороны сотрудников полиции в американском Портленде при осуществлении профессиональной деятельности. Об этом в среду сообщает пресс-служба уполномоченного.

"Свобода слова и обеспечение безопасности деятельности журналистов являются базовыми ценностями демократического общества, закрепленными во всех основополагающих международных документах универсального и регионального уровней. Полагаю недопустимым применение мер насилия и противодействия в отношении человека или группы лиц, осуществляющих свой профессиональный долг, и прошу Вас … обратить внимание американских властей на сложившуюся ситуацию с тем, чтобы были приложены максимальные усилия в целях недопущения подобных случаев произвола и жестокости в отношении журналистов", - говорится в обращениях, опубликованных на сайте уполномоченного.

Ранее пресс-служба Первого канала сообщала, что журналистка Юлия Ольховская и оператор Вячеслав Архипов пострадали в результате нападения в Портленде, где продолжаются акции протеста после смерти Джорджа Флойда в конце мая в Миннеаполисе. При разгоне участников беспорядков на прошлой неделе были задействованы вооруженные сотрудники федеральных силовых ведомств. Это решение было раскритиковано представителями Демократической партии. Губернатор штата Орегон Кейт Браун, представляющая демократов, потребовала от президента США Дональда Трампа вывести подразделения федеральных правоохранительных органов из города и прекратить задержания участников акций протеста.