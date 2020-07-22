Более 1,5 тыс. семей с детьми в Коми получат помощь в рамках проекта "Успешная семья"

СЫКТЫВКАР, 22 июля. /ТАСС/. Проект Республики Коми "Успешная семья" победил в федеральном конкурсе и выиграл грант на 17,6 млн рублей. На эти средства помощь окажут более 1,5 тыс. малоимущих семей с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, рассказал в среду врио главы региона Владимир Уйба.

"Республиканский проект "Успешная семья" победил в федеральном конкурсе инновационных социальных программ в области поддержки семей с детьми в трудной жизненной ситуации. Проект получит грант на 17,6 млн рублей. В рамках проекта будет оказана профессиональная помощь малоимущим семьям с детьми. Благодаря реализации комплекса мер "Успешная семья" более 1,5 тыс. семей смогут улучшить свое материальное положение", - рассказал Уйба в видеообращении к жителям региона, оно размещено на официальной странице Коми "ВКонтакте".

По информации Минтруда Коми, проект реализуют в 2020-2021 годах. Одно из его основных направлений - заключение с семьями социальных контрактов и предоставление им социальных услуг с использованием семейно-ориентированных технологий. Так, планируется внедрить технологию наставничества: с семьями, которые заключат социальный контракт на развитие собственного дела, поделятся опытом предприниматели. Также специалисты помогут родителям найти подходящую работу с дальнейшим трудоустройством, окажут содействие в прохождении обучения или переобучения по востребованным профессиям. Планируется несколько мероприятий, чтобы снизить влияние бедности семьи на самореализацию ребенка. Это подготовка детей к самостоятельной жизни, обучение финансовой грамотности, трудовое воспитание.

Для этого в рамках проекта около 50 специалистов пройдут подготовку у квалифицированных тренеров на базе профессиональных стажировочных площадок организатора конкурса - Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.