В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Общее число пациентов, которые умерли из-за коронавируса, в Москве за сутки выросло на 14 и достигло 4 364. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Там напомнили, что при появлении первых симптомов ОРВИ стоит оставаться дома и не заниматься самолечением.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 14,9 млн человек, свыше 616 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 789 190 случаев заражения, выздоровели 572 053 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.