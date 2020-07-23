Врачи из Башкирии отправились в Киргизию для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Группу медиков из Башкирии во главе с замминистра здравоохранения республики Евгением Кустовым на месяц направили в Киргизию для оказания помощи этой стране в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Сегодня в рамках международных договоренностей группа медицинских работников республики во главе с заместителем министра здравоохранения Республики Башкортостан Евгением Кустовым по поручению Правительства Российской Федерации на месяц направлена в Киргизскую Республику для оказания организационно-методической помощи местным специалистам, а также консультирования наиболее тяжелых пациентов", - говорится в сообщении.

Группа насчитывает 50 врачей-эпидемиологов и инфекционистов медицинских организаций республики, студентов и ординаторов БГМУ, которые имеют практический опыт в лечении пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Все специалисты прошли медосмотр и инструктаж, для них сформирован запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

"Минздрав России проводит постоянный мониторинг ситуации с коронавирусом в регионах и соседних странах, что позволяет оперативно оказывать помощь там, где она наиболее необходима. Группы российских медиков по указанию Минздрава России уже оказывали помощь пациентам в регионах страны и Азербайджане. Работа российских специалистов в Казахстане еще продолжается", - отметили в ведомстве.

Ранее врачи из Башкортостана помогали в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в российских регионах - Карачаево-Черкесии и Амурскую области.

Эпидемиологическая ситуация в Киргизии резко обострилась в конце июня, когда ежедневно стали фиксироваться по 500-700 случаев коронавируса в день. По последним данным, в республике зарегистрировано свыше 29 тыс. инфицированных и граждан с внебольничной пневмонией, которую в республике считают последствием заражения вирусом. 1 123 человека умерли, около 15 тыс. выздоровели. Страна испытывает сейчас острую нехватку медперсонала, в связи с чем на помощь киргизским врачам начали прибывать российские специалисты.