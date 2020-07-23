Трамп назвал вероятного "победителя" в создании вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Американская компания Pfizer может оказаться первой, чья вакцина от коронавируса пройдет клинические испытания и сможет быть использована, после чего власти США получат от компании 100 млн доз. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов президент США Дональд Трамп.

"Моя администрация достигла исторического соглашения с Pfizer о производстве и доставке 100 млн доз вакцины сразу же после ее одобрения. Надеюсь, процесс получения разрешения будет очень быстрым. Мы думаем, у нас есть победитель, и мы также думаем, что другие компании идут следом, и у них очень хорошо обстоят дела с вакцинами. Они идут сильно впереди графика", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения США Алекс Азар в эфире телекомпании CNBC сообщил, что жители США смогут бесплатно или по "доступной цене" получить вакцину от коронавируса, разработку которой финансируют власти страны. По его словам, правительство США получит 100 млн доз вакцины от Pfizer, которые потом будет бесплатно распространять среди американцев. Он отметил, что аналогичным образом обстоят дела с вакцинами, разрабатываемыми компаниями AstraZeneca и Novavax.

Ранее власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Администрация направила на эти же цели $486 млн американской биотехнологической компании Modernа и $456 млн компании Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck, Pfizer и Novavax.

Первые по числу тестов

Более 50 млн тестов на коронавирус было проведено в США с начала пандемии, сообщил также Трамп. "Сегодня мы преодолели отметку 50 млн тестов - это гораздо больше, чем в любой другой стране мира. Мы полагаем, что Индия на втором месте. У них 1,4 млрд человек и около 12 млн тестов, у нас 50 млн тестов", - утверждает глава вашингтонской администрации.

По данным Роспотребнадзора, российские специалисты к настоящему моменту провели более 25 млн тестов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 3,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 142 тыс. человек.

Открытие школ

Трамп подтвердил в среду свое желание того, чтобы школы в США открылись с начала учебного года, несмотря на пандемию нового коронавируса. "Я хотел бы видеть школы открытыми. Открытыми на 100%. И мы сделаем это безопасно и тщательно", - отметил глава государства. Его спросили, будет ли он спокойно воспринимать то, что его сын Бэррон и внуки пойдут в школу. "Да, я будут воспринимать это спокойно", - ответил американский лидер.

Он напомнил о разработанной национальной стратегии, согласно которой решение об открытии школ принимают губернаторы штатов. "Полагаю, большинство губернаторов хочет, чтобы школы открылись", - добавил глава Белого дома. Трамп в очередной раз подчеркнул, что экономика восстанавливается, и скоро начнется ее значительный подъем.

Ранее президент раскритиковал систему дистанционного обучения и назвал ее ужасной. Он неоднократно подчеркивал необходимость открыть школы осенью. Однако во время выступления во вторник Трамп признал, что ситуация с распространением коронавируса в США может еще ухудшиться. В этой связи он призвал американцев носить маски.