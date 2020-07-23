Умер митрополит на покое Евлогий

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Митрополит Русской православной церкви (РПЦ) на покое Евлогий (Смирнов) умер 22 июля на 84-м году жизни, написал в четверг в своем канале в Telegram заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Сегодня (вчера уже) скончался находившийся на покое митрополит Евлогий (Смирнов). Много понес трудов: наместник Данилова монастыря в годы его открытия, наместник Оптиной также в годы открытия, почти 30 лет архиерей Владимирской епархии. Запомнился мне среди судей Высшего общецерковного суда особой внимательностью к внутреннему состоянию участников судебных дел", - написал епископ.

Митрополит Евлогий родился 13 января 1937 года, весной 1960 года он был принят в число братии Троице-Сергиевой лавры, а 15 марта 1965 года в ней же пострижен в монахи. С 1973 года преподавал в московских духовных школах литургику, сравнительное и пастырское богословие, в 1978 году возглавил кафедру истории балканских церквей Московской духовной академии (МДА) с присуждением звания профессора церковной истории. 13 августа 1988 года назначен наместником Введенской Оптиной пустыни.

Постановлением Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного синода РПЦ от 27 октября 1990 года он был назначен епископом Владимирским и Суздальским. 16 июля 2013 года поставлен во главе новообразованной Владимирской митрополии. 18 июля 2013 года в Троице-Сергиевой лавре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел его в сан митрополита. В 2008-2017 годах митрополит Евлогий был членом Высшего общецерковного суда, на Архиерейском Соборе 2017 года назначен его советником. С 28 декабря 2018 года пребывал на покое во Владимире.