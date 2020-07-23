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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ заявили, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года

В организации добавили, что некоторые потенциальные вакцины достигли третьей фазы испытаний, все они демонстрируют хорошие результаты
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© AP Photo/Virginia Mayo

ТАСС, 23 июля. Использование вакцины от коронавируса начнется не раньше 2021 года несмотря на хорошие результаты испытаний. С таким утверждением выступил в среду директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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"Если говорить реалистично, следующий год уже наступит к тому времени, когда людей начнут вакцинировать", - сказал Райан.

Он отметил, что некоторые потенциальные препараты достигли третьей фазы испытаний, предполагающей тестирование на людях, и все они демонстрируют хорошие результаты. "Но надо обеспечить безопасность и эффективность вакцин. Это займет некоторое время", - пояснил эксперт, подчеркнув необходимость доступа к вакцинации для всех людей независимо от уровня дохода.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией. По последним данным организации, в мире заразились более 14,9 млн человек, умерли свыше 616 тыс.

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