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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп в течение суток примет решение по обязательному ношению масок в госучреждениях

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила, что ношение защитных масок при выходе из дома становится обязательным в столице США

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Администрация США примет решение по поводу обязательного ношения защитных масок на территории подчиняющихся федеральному правительству госучреждений в течение суток. Об этом в среду сообщил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила, что ношение защитных масок при выходе из дома становится обязательным в американской столице.

Данное распоряжение не относится к федеральным учреждениям, которые располагаются на территории города. В связи с этим главу государства спросили, примет ли он аналогичное решение в отношении Белого дома, других учреждений, а также военных баз.

"Мы собираемся принять решение в течение следующих 24 часов. Мы сообщим вам, что это за решение", - ответил президент.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в американской столице зафиксированы 11,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли почти 600 человек.

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СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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