В Якутию из Канады завезли более 100 лесных бизонов для восстановления их популяции

ТАСС, 23 июля. Более 100 лесных бизонов завезли в Якутию из Канады с 2006 года, тем самым увеличив популяцию этого животного почти в два раза - до 250 голов. Об этом ТАСС сообщил Роман Сметанин, начальник управления биологических ресурсов Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии.

Лесные бизоны - один из крупнейших представителей современных копытных, которым удалось уцелеть со времен мамонтов. Ареал первобытного бизона занимал почти всю среднеширотную полосу Евразии и Северной Америки. По данным ученых, в эпоху плейстоцена лесные бизоны обитали на территории современной Якутии одновременно с мамонтами. Позднее из-за охоты и разрушения среды обитания животное оказалось под угрозой исчезновения, вид включен в международную Красную книгу.

"Проект по реакклиматизации (выпуск животных в естественную среду в новых местах обитания) лесного бизона в Якутии проводится в рамках региональной госпрограммы. В этом году произошло знаменательное событие - состоялся четвертый завоз 30 бизонов из Канады. Ранее завозы были в 2006, 2011 и 2013 годах. Всего в республику привезено 120 животных. Сейчас в регионе насчитывается порядка 250 голов", - сказал Сметанин.

Из Канады - на якутское раздолье

В середине XX века в провинции Канады обнаружили чудом уцелевшее стадо бизонов - 200 особей. С тех пор численность бизонов начала увеличиваться. По данным 2000-х годов, в Канаде насчитывалось около 3 тыс. голов свободно живущих лесных бизонов.

В 1990-е годы в центральной Якутии подготовили программу реакклиматизации лесных бизонов. В 2006 году агентство парков Канады, министерство окружающей среды этого государства и правительство Якутии подписали соглашение о восстановлении популяции этого животного в России. Для содержания бизонов власти Якутии создали два питомника - "Тымпынай" в Горном районе и "Усть-Буотама" в Хангаласском районе. Их площадь составляет 292 и 123 га соответственно.

Якутские ученые отметили, что лесной бизон способен добывать подснежные корма, переносить долгие зимы и характерные для Якутии 60-градусные морозы. Этим копытным даже зимой не нужны теплые помещения.

"Мы выделяем три этапа в проекте реакклиматизации. Первый этап - завоз животных, второй - их содержание в питомниках и изучение реакции на другую среду обитания. Главный, третий этап - это выпуск на волю. Этот этап начался в 2017 и 2018 годах, когда 60 взрослых бизонов выпустили в дикую природу из питомника в Горном районе. Сейчас бизоны находятся на территории природного парка "Синяя" в том же районе, у них появились свои телята. Всего на воле вместе с приплодом насчитывается около 80 лесных бизонов", - сказал Сметанин.

По словам биолога, на воле бизоны стараются не уходить далеко от питомника. За движением стада специалисты следят с помощью спутниковых ошейников, которые прикрепляют к самкам. "Обычно мы стараемся вешать ошейники на самок, которые всегда находятся в стаде, в отличие от самцов, которые предпочитают уединение. После того, как найдем стадо, мы подъезжаем к животным, чтобы визуально подсчитать количество телят, состояние животных. Нам важно понять, не ослаблено или не больно ли животное, также могут быть следы нападения хищников", - объяснил Сметанин.

К осени животные начинают подбираться ближе к питомнику. "Если самцы круглый год находятся на свободе, то самки в самые холода приходят в питомник за подкормкой. Они знают, что можно рассчитывать на помощь человека в голодный период. Но в последние несколько лет они не так охотно, как прежде идут к людям", - сказал биолог.

Туристический потенциал

В России лесные бизоны обитают только в Якутии. По мнению собеседника агентства, это может сделать наблюдение за парнокопытными привлекательным для туристов.

"Питомник "Тымпынай" в Горном районе слишком труднодоступен для туристов. Но питомник "Усть-Буотама" вошел в так называемый туристический маршрут достопримечательностей. Люди, которые едут смотреть на Ленские столбы (Хангаласский район Якутии), часто заворачивают в питомник, чтобы увидеть бизонов, так как они находятся в одном направлении", - пояснил Сметанин.

Туристический потенциал видят и власти Сунтарского района Якутии, которые подписали с дирекцией биоресурсов соглашение о безвозмездной передаче в 2020 и 2023 годах району двух партий по 10 лесных бизонов. В местности Талыгыр Сунтарского района уже построен вольер для передержки бизонов, завезен корм, созданы условия для содержания диких животных. Как сообщили в администрации района, идет строительство Сунтарского парка лесных бизонов площадью более 161,1 тыс. кв. м.

"Мы уже передали 10 бизонов району, на данный момент готовим документы по передаче животных на баланс администрации. Другие районы также выходили на нас с предложением разводить бизонов. Но мы решили сначала посмотреть на опыт с Сунтарским районом", - сказал биолог.

Достичь стабильности

После завоза лесных бизонов в Якутию этот вид занесли в Красную книгу региона. По мнению Сметанина, чтобы популяцию можно было назвать устойчивой, количество поголовья должно достичь одной тысячи голов. "К примеру, нашим соседям, Красноярскому краю, потребовалось порядка 60 лет, чтобы из завезенных 25 овцебыков на Таймыре получить 8 тыс. поголовья. У бизонов тоже есть потенциал, нам нужно хотя бы 40 лет", - сказал он.

У бизона в Якутии нет естественных врагов. Северный волк, который умеет охотиться на парнокопытных, обитает только в Канаде, а его якутские сородичи пока осторожничают. Медведи могут представлять опасность, но их, как и других хищников, распугивает близкое присутствие людей.

На данный момент основная задача питомника и ученых - это поддержка увеличения поголовья. Биологи планируют с увеличением числа животных выпускать стада на волю в других районах центральной Якутии.

"Мы не только возвращаем бизона туда, где он раньше жил, но и обогащаем биологическое разнообразие, то есть вводим вид крупных копытных, который в будущем может стать потенциально охотничьим видом и частью сельского хозяйства. В будущем бизона можно использовать по принципу коневодства в Якутии, так как у него мраморное мясо. Наш опыт выпуска на волю показал, что это животное не разбредается, не убегает за тысячи километров и не теряет связь с человеком", - заключил Сметанин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу по сбережению экосистемы Дальнего Востока. Кроме того, в октябре прошлого года глава государства подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.