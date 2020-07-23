Роспотребнадзор запустил российский портал научных публикаций о коронавирусе

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор сообщил о запуске российского портала научных публикаций о новой коронавирусной инфекции COVID-19 Preprints , где могут размещать исследования как отечественные, так и зарубежные авторы до публикации в журнале. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

"Цель нового портала - повысить открытость и доступность результатов исследований по COVID-19, расширить сотрудничество между учеными, информировать о результатах исследований. Портал позволяет оперативно представлять научному медицинскому сообществу результаты исследований по вопросам эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что свои публикации на русском и английском языках могут размещать как отечественные, так и зарубежные авторы, включая исследователей из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС.

Портал организован и поддерживается Российским научно-исследовательским противочумным институтом "Микроб" Роспотребнадзора.

На момент запуска на портале доступны четыре рубрики "Эпидемиология", "Диагностика", "Клиника и лечение" и "Профилактика". Публикация препринта (научной рукописи, размещенной авторами на открытой платформе) осуществляется бесплатно, доступ к статьям для чтения также предоставляется бесплатно. Отмечается, что материалы проходят на портале предварительную модерацию, но не рецензируются.

"Авторы получают возможность мгновенно ознакомить научное сообщество с результатами своего исследования и получить обратную связь от коллег до публикации в журнале", - говорится в описании на сайте проекта.

Препринты можно размещать на портале до публикации в журнале или параллельно с отправкой в журнал, но нельзя направить статью на портал, если материал уже принят к публикации и опубликован. Отправленный на портал препринт становится доступен на платформе через 48 часов после подачи.