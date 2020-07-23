Следствие по делу Абызова находится в завершающей стадии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова находится в завершающей стадии. Об этом сообщил старший следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции Сергей Степанов в интервью газете " Коммерсантъ ", опубликованном в четверг.

"Мы готовимся дать окончательную правовую оценку преступным действиям экс-министра и его соучастников, предъявив им обвинение в окончательной редакции, и начать ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемых и потерпевшую сторону", - пояснил Степанов, охарактеризовав стадию следствия по уголовному делу как "завершающую".

Он отметил, что с учетом недавних арестов (15 и 17 июля суд арестовал четверых фигурантов дела экс-министра Абызова по обвинению в коммерческом подкупе - прим. ТАСС) всего по делу проходят 12 фигурантов, еще четверо с санкции суда объявлены в международный розыск.

По версии следствия, Абызов был организатором легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. В 2014 году он и его предполагаемые сообщники в составе организованной группы похитили денежные средства компаний СИБЭКО и РЭС на общую сумму 4 млрд рублей, а похищенные средства вывели из России и поместили на рублевых счетах в банках на территории Республики Кипр. Старший следователь Степанов в интервью газете выразил благодарность Республике Кипр, сообщив, что "поступившие из Никосии ответы помогли буквально до копейки рассчитать ущерб".

Как считает следствие, отмывание средств от незаконной предпринимательской деятельности произошло с помощью конвертации или валютирования вырученных рублей в доллары.

Степанов рассказал изданию, что над уголовным делом Абызова работает группа из семи следователей. Также он сообщил о помощи коллег из Главного управления криминалистики, с участием которых было "осмотрено большое количество электронных носителей информации, что позволило обнаружить "черную" бухгалтерию Абызова", и отметил помощь в деле сотрудников ФСБ России.