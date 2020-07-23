Трамп сообщил, что потерял пятерых друзей из-за коронавируса

Глава государства сказал, что до недавнего времени никто из его родных и близких друзей не умирал от пневмонии. "Теперь же я потерял пятерых человек, возможно, шестерых. Я потерял пятерых друзей", - продолжал Трамп, уточнив, что один из этих людей добился успеха в риэлторском бизнесе Нью-Йорка.

Этот человек был помещен в больницу после того, как взятые у него анализы на коронавирус дали положительный результат. "Через два дня после госпитализации он впал в состояние комы и еще через пару дней умер", - продолжал президент США. По его словам, этот трагический эпизод лишний раз убедил его в необходимости обеспечения особого ухода за людьми, входящими в группу риска во время пандемии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 3,93 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 142 942 человека.