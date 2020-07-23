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Пандемия коронавируса нового типа

Гейтс считает, что для полной защиты от коронавируса потребуется несколько доз вакцины

Основатель корпорации Microsoft заявил о необходимости глобальных усилий для распространения вакцины по всему миру

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Полную защиту от заражения новым коронавирусом сможет обеспечить инъекция нескольких доз потенциальной вакцины. Такое мнение высказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в транслировавшемся в среду интервью телеканалу CBS.

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"Ни одна из вакцин на данный момент не выглядит так, будто она будет работать с введением одной дозы, - считает миллиардер, который финансирует, в частности, проекты в области здравоохранения. - С самого начала это была лишь надежда".

Пожертвовавший на борьбу с инфекцией $300 млн филантроп заявил о необходимости глобальных усилий для распространения вакцины по всему миру. "Если вы стремитесь полностью препятствовать передаче [коронавируса], то вам нужно охватить 70-80% [населения] в глобальном масштабе. Это невероятно большие цифры", - отметил предприниматель.

Гейтс, который с 2015 года предупреждал об угрозе пандемии, признал, что "будет много неопределенностей" относительно эффективности любой вакцины, но подчеркнул, что препарат "со временем улучшится".

Он также подверг критике заявления президента Дональда Трампа о самом низком уровне смертности от коронавируса в США по сравнению с остальными странами. "Почти по всем показателям [по ситуации с инфекцией] США являются одними из худших", - подчеркнул один из самых богатых людей планеты. "Были допущены серьезные ошибки", - добавил он, говоря о действиях властей по борьбе с распространением нового коронавируса. Гейтс, в частности, указал, что в США защитные маски носят гораздо реже, чем в других странах.

Предприниматель в очередной раз опроверг слухи о его намерении вживлять людям микрочипы под видом вакцины от нового коронавируса. Тем не менее, по данным социологической компании YouGov, 28% американцев верят этим утверждениям. "Правда должна восторжествовать, - отметил филантроп, - Я надеюсь, что это [утверждение] исчезнет, когда люди узнают факты".

Теги
СШАГейтс, БиллТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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