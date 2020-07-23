Дегтярев: данные о нерадивых поставщиках топлива в Хабаровском крае передадут следователям

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Данные о проблемных поставщиках топлива для котельных в северных районах Хабаровского края передадут в правоохранительные органы, заявил врио губернатора края Михаил Дегтярев во время совещания по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону в регионе.

На совещании министр жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин сообщил, что в процессе подготовки к отопительному сезону в северных районах края вскрылись факты некачественной работы некоторых поставщиков топлива для котельных.

"Будем обращаться в правоохранительные органы. Дайте мне, пожалуйста [справку], по всем поставщикам проблемным, будем разбираться с правоохранителями там, где проблема", - сказал Дегтярев.

Несмотря на такие факты, по словам Тюрина, рисков для прохождения отопительного сезона министерство пока не наблюдает. 22 июля была подписана корректировка краевого бюджета, по которой муниципалитетам дополнительно запланировано выделить 200 млн рублей на проведение капитального ремонта.