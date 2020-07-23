Российские студенты рассказали о плюсах и минусах дистанционного обучения

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Четверть опрошенных студентов российских вузов из-за пандемии коронавируса были вынуждены проходить практические занятия в домашних условиях, еще у четверти учащихся университетов они были заменены на теорию, следует из опроса, проведенного компанией hh.ru, данные которого имеются в распоряжении ТАСС.

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"В период самоизоляции практикумы и лабораторные работы пришлось заменить на теоретическую часть (24%) или проводить в домашних условиях с видеоотчетом (24%), а физкультурой заниматься по учебно-методическим материалам (29%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самоизоляция серьезно повлияла на процесс обучения российских учащихся. В основном учебные заведения были закрыты для посещения, об этом заявили 93% опрошенных. В итоге большинство учащихся полностью перешли на дистанционное обучение (91%). У половины - 54% - занятия в этот период прошли в смешанном формате, почти треть студентов обучались самостоятельно.

Согласно данным опроса, 38% респондентов указали, что обучение на самоизоляции не отразилось на календарном графике учебного процесса. У четверти респондентов была перенесена сессия, а у 14% - срок защиты диплома или диссертации. 18% учащихся самостоятельно осваивали материалы ежегодной учебной практики, 12% проходили практику дистанционно. У 14% опрошенных практика отменилась, еще у 12% перенесена на более поздний период.

Среди основных преимуществ дистанционного обучения 56% опрошенных студентов отметили спокойную обстановку, 48% - экономию времени, 26% - уменьшение количества лишней информации. При этом 27% уверены, что преимуществ у такого формата обучения нет. Основные недостатки дистанционного обучения - это неспособность сконцентрироваться на учебном процессе (44%), нехватка личного общения (39%), а также затруднения в освоении материала (37%).

Опрос проводился в мае-июне 2020 года среди 800 российских студентов, которые искали работу, подработку и имели резюме на hh.ru.