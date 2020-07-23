Дессинатор и собиратель черешни. Эксперты назвали самые необычные вакансии июля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Дессинатор (специалист по разработке тканей), киномеханик и собиратель черешни оказались среди самых необычных вакансий в Москве и регионах России за июль. Об этом ТАСС сообщили в сервисе "Работа.ру".

Дессинатора ищут на московском производстве тканей и огнестойких материалов. Этот специалист занимается разработкой новых тканей, созданием технических регламентов, а также тестированием новых образцов. Соискатель должен иметь опыт работы не менее года, а также знать технологии ткачества и методов проектирования тканей. Работодатель готов предложить будущему сотруднику от 50 тыс. рублей в месяц.

Творческие соискатели также могут найти для себя интересные вакансии этим летом, рассказали в сервисе. Например, в столичную студию 3D печати нужен скульптор по миниатюрным композициям с опытом работы от года по лепке миниатюрных фигур людей и животных. Зарплата будущего работника обсуждается на собеседовании. А вот омский филиал крупного российского банка ищет сценариста по клиентскому опыту - ему представит разрабатывать сценарии общения банка с клиентами через автоматизированных голосовых и текстовых ботов.

В сервисе отметили, что многие вакансии носят сезонный характер. Так, компания в городе Славянск-на-Кубани ищет сотрудников для сбора черешни. Соискатели могут рассчитывать на доход до 45 тыс. рублей в месяц, им предстоит работать вахтовым методом. Похожая вакансия, только для сборщиков клубники, открыта в Нижегородской области. За работу в клубничных полях обещают платить до 70 тыс. рублей.

На время отпускного сезона в одну из гостиниц в Ялте требуется матрос-спасатель с опытом работы от 1 года. Это работа со сменным графиком, и заработок будущего работника будет начинаться от 20 тыс. рублей. Спасателю также предстоит следить за чистотой на пляже и выдавать гостям отеля пляжный инвентарь.

Кроме того, в регионах требуются на постоянную работу узкие специалисты - в волгоградской клинике, занимающейся лечением варикоза, открыта вакансия для врача-ангиохирурга с опытом работы не менее года и действующим сертификатом по сосудистой хирургии. Этот специалист занимается диагностикой и лечением заболеваний сосудов нижних конечностей. Его оклад будет складываться из фиксированной ставки и процента от манипуляций и может достигать 120 тыс. рублей в месяц.