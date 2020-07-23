Эксперт сообщил, что снижение уровня воды в реке Лене в Якутии не ожидается до конца июля

ЯКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Понижение уровня воды ниже проектных отметок в реке Лене в Якутии не ожидается до конца июля, что благоприятно скажется на навигации. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель начальника гидрометеорологического центра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Шехиров.

В конце августа прошлого года власти ввели в Якутске режим ЧС из-за низкого уровня воды в реке Лене и угрозы устойчивому водоснабжению города, также усложнился завоз топлива.

"В первой и второй декадах июля жаркая погода и дефицит осадков обусловили понижение уровней воды на реке Лене и ее притоках. В конце второй декады июля в результате выпавших осадков в бассейнах рек Витим и Олекма, на средней Лене, в пределах Ленского и Олекминского районов начался подъем уровней воды. Общий рост ожидается в Ленском районе от 2,5 до 3 м, в Олекминском - от 3 до 4 м. Волна дождевого паводка достигнет границ центральных районов, в частности, города Якутска 24-25 июля", - сказал Шехиров, отметив, что на Лене до конца июля не ожидается понижения уровней воды ниже проектных отметок, что благоприятно скажется на судоходстве.

В результате выпавших осадков в бассейне реки Алдан в пределах Алданского и Усть-Майского районов наблюдается подъем уровня воды - от 35 до 116 см. По словам эксперта, сложная ситуация складывается на реке Яне, где в основном преобладает суточный спад уровней воды от 10 до 30 см.

"На реке Яне у поселка Батагай Верхоянского района уровень воды наблюдается на 33 см ниже проектной отметки (340 см) и составляет 307 см над нулем поста. Для безопасного прохода судов в районе села Батагай необходимо, чтобы уровень воды был не менее 500 см. Таков предел для судов, которые могли бы благополучно завезти грузы первой необходимости. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, до конца недели существенных паводкообразующих осадков в верховьях реки Яны не ожидаются. Там прогнозируется сухая и жаркая погода, которая достигнет от плюс 30 до плюс 33 градусов", - пояснил эксперт. В поселке Нижнеянск Усть-Янского района также наблюдается уровень воды ниже проектной отметки лимитирующей судоходство.

"По предварительным прогнозам на август, месячное количество осадков ожидается местами меньше среднего многолетнего количества. Только на юго-востоке и в северных районах республики местами будет больше и около нормы. В целом период благоприятен для судоходства", - сказал Шехиров.

О навигации в Якутии

Во время летней навигации в отдаленные северные поселки Якутии завозятся продукты питания, уголь, нефтепродукты и другие жизнеобеспечивающие грузы. Навигация по арктическим и северным рекам в республике завершается в конце сентября - начале октября.