Петербург станет регионом - участником программы кешбэка за туры с августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург станет участником программы, по которой путешественникам будут возвращать часть средств за покупку туров в регион, уже с августа. Соответствующее предложение властей города поддержал Ростуризм, сообщил ТАСС в четверг председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

"Ростуризм последовательно расширяет географию и доступность внутренних направлений, стимулируя тем самым спрос и способствуя восстановлению региональных экономик и смежных отраслей. Ведомство поддержало нашу позицию по включению в список регионов Санкт-Петербурга уже с августа этого года, что даст нам отличный стимул для перезапуска туризма в ключевом туристическом магните, "туристской столице" страны, поддержит занятость и доходы петербуржцев. Мы планируем сформировать целый пакет традиционных и новых турпродуктов, по которым туристы смогут получить возмещение", - сказал Корнеев, добавив, что заявленная мера является "очень своевременной для туристкой отрасли".

Особое внимание, отметил собеседник агентства, будет уделяться круизам и межрегиональным турам с посещением Санкт-Петербурга и соседних регионов. "Таким образом концепция Санкт-Петербурга как TravelHub для северо-запада, "Серебряного ожерелья России" [маршрут по древним русским землям, в который кроме Петербурга входят 11 субъектов России, в том числе Ленинградская, Архангельская, Мурманская области и другие северные регионы страны] будет расширена и на внутренних туристов", - пояснил он.

Кроме того, Корнеев отметил важность предложенной меры в рамках формирования программы "новой туристской географии Санкт-Петербурга", подразумевающей включение новых городских пространств в туристские и экскурсионные маршруты. "Мы сможем предложить туристам варианты разной тематики, на любой вкус и бюджет для разных категорий гостей города", - добавил он. По его мнению, участие в программе Ростуризма поможет Петербургу "сделать предложения, выгодные и привлекательные для всех жителей страны".

Программа возврата за туры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России, кешбэк смогут получить до 3 млн человек. Возврат по туру может составить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура.

Реализация программы начнется в августе. Возврат можно будет получить за тур в любой регион России до конца 2020 года, включая Крым и Краснодарский край, однако для ряда регионов, в том числе для южных курортов, программа начнет реализовываться с 1 октября, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

В рамках программы можно будет приобрести как пакетные туры, так и отдельно проживание, если турист добирается до места отдыха самостоятельно, например, на личном автомобиле. Возврат части средств за туры по России будет осуществляться непосредственно туристам на карту "Мир" в срок до пяти дней.

По словам главы Ростуризма, в программе смогут участвовать россияне, тур которых длится не менее пяти дней, при этом приветствуются межрегиональные маршруты.