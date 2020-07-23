Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 26 млн

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности более 26 млн тестов на коронавирус, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

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"В Российской Федерации проведено более 26 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 296 тыс. исследований.

О том, что число проведенных в стране тестов превысило 25 млн, Роспотребнадзор сообщил 20 июля.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 267 315 человек.