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Южнокорейская группа BTS поставила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта

Онлайн-выступление смотрели 756 тыс. зрителей из более чем 100 стран

СЕУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Южнокорейская поп-группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей концерта, прошедшего в режиме онлайн. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Книги рекордов Гиннесса.

"Онлайн-выступление, состоявшееся 14 июня, смотрели 756 тыс. зрителей из более чем 100 стран", - отмечается в сообщении. Если бы концерт проходил в реальности, то для размещения такого числа поклонников потребовалось бы 15 стадионов. Онлайн-концерт также стал самым масштабным платным выступлением музыкальной группы за всю историю интернета.

Крайне популярный южнокорейский ансамбль из семи исполнителей из-за пандемии коронавирусной инфекции отменил запланированный на 2020 год гастрольный тур. В этой связи было принято решение организовывать концерты в режиме онлайн и продавать на них билеты.

BTS является обладателем нескольких рекордов Гиннесса. В частности, один из видеоклипов группы набрал максимальное число просмотров на сервисе YouTube за 24 часа - 45 млн. BTS также стала первой южнокорейской группой, занявшей первое место в главных музыкальных чартах США.

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