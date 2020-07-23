Дегтярев допустил возможность ужесточения ограничений в Хабаровском крае из-за эпидемии

"Безусловно, есть риск роста заболеваемости. <…> Мы с Роспотребнадзором будем принимать решение. <…> Возможно ужесточение режима, но о послаблении никаком речи быть не может", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что рост заболеваемости может быть связан с нарушениями гражданами рекомендованных мер по противодействию распространения вируса.

По словам Дегтярева, в ближайшее время он намерен проверить строящиеся и ремонтирующиеся медучреждения края.

Он также добавил, что регион запросит дополнительную технику и средства для борьбы с коронавирусом.

"Коечный фонд у нас практически на пределе, в этой связи мы будем принимать решение по, возможно, даже дополнительному развертыванию коечного фонда. Вчера мы разговаривали с министерством здравоохранения, и будем у министра запрашивать дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. Кроме того, есть договоренность личная с правительством Москвы. <...> Возможно, еще и в Москве возьмем и специалистов, и оборудование, и средства индивидуальной защиты", - сказал Дегтярев.

По его словам, также ожидается поставка средств индивидуальной защиты для врачей и жителей региона из Китая.

Врио губернатора также отметил, что выплаты хабаровским врачам за работу в пандемию будут продлены на июль и август.

"Приняли решение продлить меру краевой поддержки всему медперсоналу, всему медицинскому персоналу, который не вошел в основной перечень федеральный, на июль и на август из краевого бюджета. Все получат выплаты в срок, и на сегодняшний день у нас долгов никаких нету. <…> Мы подготовим постановление правительства края, в кратчайшие сроки средства поступят медикам", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что в списке, кроме прочих, есть лабораторные сотрудники и бригады скорой помощи, которые напрямую не работали с заразившимися коронавирусом. По его словам, в большей степени медицинский персонал заражается не в закрытой красной а в других зонах.