В России за сутки коронавирусом заразились 5 848 человек

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 848, общее число заразившихся достигло 795 038. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Согласно данным, суточный рост не превышает 0,74%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Севастополе (0%), Калмыкии (0,2%), Московской области (0,2%), Еврейской АО (0,2%), Москве (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%) и Липецкой области (0,3%).

Новые 608 случаев выявлены в Москве, 249 - в Свердловской области, 202 - в Нижегородской области, 198 - в Ханты-Мансийском АО, 184 - в Санкт-Петербурге.

Всего в настоящее время в РФ болеют 201 816.

Число выздоровевших и умерших

В России выздоровели после коронавируса 8 277 пациентов за сутки, всего вылечились 580 330 человек.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 72% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

По выздоровлению за сутки выписаны 453 пациента в Москве, 444 - в Свердловской области, 394 - в Красноярском крае, 334 - в Алтайском крае, 312 - в Ханты-Мансийском АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 147 против 165 днем ранее, всего от инфекции умерли 12 892 пациента.

Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,62% от всех заразившихся коронавирусом в России.

За сутки скончались 19 пациентов в Санкт-Петербурге, 14 - в Москве, 12 - в Иркутской области, 10 - в Пермском крае, девять - в Амурской области, девять - в Красноярском крае.