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Пандемия коронавируса нового типа
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Число мошеннических звонков якобы от лица банков в пандемию увеличилось на 300%

При этом объем ущерба от телефонных мошенников остался на том же уровне
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Количество мошеннических звонков, во время которых злоумышленники представляются работниками банков, в период пандемии коронавируса увеличилось на 300%. При этом объем ущерба от телефонных мошенников остался на том же уровне, заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в рамках Дальневосточного МедиаСаммита 2020.

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"Совершенно точно за 2020 год в период пандемии, соответственно март-май месяц, количество телефонных звонков от якобы представителей финансовых организаций увеличилось порядка на 300%. Безумное количество звонков", - сказал он и подчеркнул, что объем хищений при этом не увеличился.

Также Сычев добавил, что в период пандемии регулятор зафиксировал 160 тыс.

Работа фишинговых сайтов

Банк России с начала 2020 года также выявил около 119 тыс. фишинговых сайтов, из них удалось заблокировать лишь 300 ресурсов.

"С января текущего года по вчерашнее число мы выявили совместно с коллегами из финансовых организаций, совместно с гражданами, порядка 119 тыс. сайтов фишинговой направленности. Это и подделки и под платежные системы, под страховые компании, под легальные магазины, - уточнил Сычев. - К сожалению, из этого количества теми методами, которые мы имеем, нам удалось прекратить деятельность всего лишь 300 сайтов".

Вместе с этим, Сычев отметил, что благодаря широкой информационной кампании государства, как правильно получить финансовые услуги и помощь в рамках госпрограмм поддержки, эффективность действий мошенников через фишинговые сайты резко сократилась.

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