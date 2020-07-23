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Эксперты: рост использования защитных масок создает источник загрязнения Мирового океана

Экологи отмечают, что маска может разлагаться в микропластик на протяжении ста лет

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Повсеместный рост использования медицинских масок, латексных перчаток и других средств индивидуальной защиты в период пандемии коронавируса создает новый масштабный источник загрязнения Мирового океана. Об этом, как передало агентство Kyodo, предупреждают экологи ряда стран.

В частности, об увеличении такого мусора в океанских водах сообщила экологическая организация OceansAsia, базирующаяся в Гонконге. По ее данным, среди отходов деятельности человека, попадающих в океан, все чаще встречаются одноразовые защитные маски. "Такая маска может разлагаться в микропластик на протяжении ста лет. Это тот вид микропластика, который сейчас можно встретить в рыбах, потребляемых в пищу человеком, или в морской соли", - заявили в организации.

Японские дайверы, отмечает агентство, также стали находить в прибрежных водах предметы индивидуальной защиты от инфекций. Аналогичная ситуация складывается в Средиземном море. "Во Франции было заказано 2 млрд одноразовых масок. Скоро в море их будет больше чем медуз", - приводит Киодо слова одного из французских экологов. Особое беспокойство у него вызывает возможное влияние индивидуальных средств защиты на экологию Лазурного берега.

В период пандемии нового коронавируса произошел глобальный экономический спад и, как следствие, сократились выбросы углекислого газа, объемы рыболовного промысла и различных буровых работ на морском шельфе. Но эта "передышка", как полагают ученые, не позволит существенно улучшить экологию планеты, тем более, что пандемия создает новые источники загрязнения.

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ЯпонияФранция
Пандемия коронавируса нового типа
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