Мишустин рассказал, что не знает, как заразился коронавирусом, и выздоравливал непросто

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что не знает, как именно он заразился коронавирусом в апреле, и что его выздоровление проходило непросто.

В интервью телеканалу "Россия-24" глава правительства отметил, что "вирус не выбирает должности" и "очень опасен". "Пока непонятно вообще, каким образом происходит заражение коронавирусом. Есть очень много вариантов. Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю", - сказал глава кабмина.

Говоря о своем выздоровлении, Мишустин отметил, что это была "непростая история". "Да, к сожалению, была высокая температура, но то, что касается "быстро вылечился", - это не совсем так, это был достаточно непростой процесс", - сказал премьер, подчеркнув, что огромную роль в его выздоровлении сыграли врачи.

"И дай бог, чтобы работали в мире врачи так, как работают наши российские врачи", - подчеркнул Мишустин.

Он отметил также, что вернулся "в рабочую обстановку" сразу же, как только стал лучше себя чувствовать.

30 апреля Мишустин сообщил, что у него был подтвержден коронавирус. 19 мая он был выписан из больницы и приступил к работе.