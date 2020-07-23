Эксперт Минздрава заявил, что почти каждый четвертый россиянин страдает ожирением

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Больше половины россиян имеют избыточный вес, а примерно 20-25% страдают ожирением в разной степени. Об этом заявил руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

"60% населения России имеют избыточную массу тела, примерно 20-25% имеют ожирение первой, второй, третьей степени", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

Тутельян также отметил, что ожирение является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, что ведет к сокращению продолжительности жизни. По его словам, другой проблемой является дефицит микронутриентов (витаминов, макро- и микроэлементов) на фоне избыточной калорийности, поскольку при борьбе с ожирением человек сокращает свой рацион. "При этом получить необходимое количество микронутриентов даже из идеального рациона практически невозможно", - пояснил эксперт.