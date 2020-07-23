В Казахстане заявили, что недооценили масштабы распространения коронавируса

НУР-СУЛТАН, 23 июля. /ТАСС/. Казахстанские власти признают, что масштабы распространения коронавирусной инфекции в стране были недооценены. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента республики Даурен Абаев.

"Много вопросов поступает по ситуации с коронавирусом. По некоторым из них я хотел бы дать пояснения. Сегодня практически на всех уровнях государственного управления есть четкое понимание того, что масштабы угрозы были недооценены. Есть полное осознание ответственности. И, конечно, из всего этого будут сделаны необходимые выводы", - написал он в четверг на своей странице в Facebook.

Говоря о выводах, он пояснил, что не имеет ввиду какие-либо отставки на уровне глав администраций или министров. "Речь о другом, речь о системной перестройке государственного управления. Уже сейчас президент внимательно изучает этот вопрос. Госаппарату нужно избавляться от несвойственных функций, передавать их в частные руки, гражданскому обществу. Госслужба должна стать более привлекательной для сильных специалистов с хорошим образованием и опытом", - отметил он.

Абаев также выразил мнение, что необходимо менять и отдельные правовые аспекты работы. "Например, в условиях чрезвычайного положения акиматы (местные администрации - прим. ТАСС) банально потеряли время на приобретение лекарств из-за долгих формальных процедур закупа. Можно сколько угодно ругать их за это, но им бы завтра пришлось еще доказывать проверяющим органам, что это не коррупционная схема, а просто желание спасти жизни. И таких примеров было достаточно", - констатировал он.

Не рассчитали свои силы

Первый заместитель руководителя администрации президента подчеркнул, что с момента начала пандемии велась закупка лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких, были увеличены охват тестированием и мощности отечественных фармацевтических предприятий.

"Но этого оказалось недостаточно. Скачок роста заболеваний оказался неподъемным для нашей системы здравоохранения. С этим столкнулись почти все страны - и развитые, и развивающиеся. Просто представьте, что из года в год, из месяца в месяц мощности медицины ориентированы примерно на одинаковое число людей, если рост и происходит, то постепенный. И вдруг в течение нескольких месяцев число обращающихся за помощью растет кратно, не в два и не в три раза, а в десятки раз. Выстоять очень сложно", - объяснил Абаев.

Вопросы к статистике

Он также признал, что проблемы были и с ведением статистики. "Здесь главная причина - это формализм, который, увы, стал частью работы госаппарата. Ведь, действительно, у заболевших пневмонией ПЦР-тест на коронавирус был отрицательным. На основании этого их и не заносили в статистику заболевших", - указал он.

По его словам, сложности также возникли с делением пациентов на симптомных и бессимптомных. "Опять же сделано это было исключительно для расчета нагрузки на систему здравоохранения, но в итоге это решение только запутало людей. В эту ситуацию пришлось вмешаться главе государства и отдать поручение объединять статистику", - добавил Абаев.

О ситуации в стране

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохранялись. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных карантинных ограничений с возможностью их продления или ужесточения. 14 июля правительство Казахстана продлило режим карантина до 2 августа.

На данный момент в стране подтверждены 76 799 случаев инфицирования коронавирусом, 48 220 пациентов выздоровели, 610 человек умерли.

17 июля министр здравоохранения республики Алексей Цой сообщил, что Минздрав с 1 августа будет по-новому вести статистику о заразившихся коронавирусом. В нее включат как лабораторно подтвержденные случаи инфицирования, так и данные о вирусных пневмониях, имеющих схожие с COVID-19 (вызываемым коронавирусом заболеванием - прим. ТАСС) симптомы.